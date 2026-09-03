Cami içindeki kedi görüntüsünde şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Erzurum'da camide yaşananlar

Erzurum'da cemaatle namaz kılınırken ayaklarının arasına giren kediyi tekmelediği görüntülenen kişi hakkında sosyal medyaya yansıyan kayıtların ardından işlem başlatıldı. Görüntüler, hem yerel hem de adli makamların dikkatini çekti.

Soruşturma ve gözaltı:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin olarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli S.M. gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin ifadesi ve karar:

S.M., savcılık ifadesinde eyleminin şiddet amacı taşımadığını, secdeye giderken kedinin kaçması için böyle bir hareket yaptığını beyan etti. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılıkta serbest bırakıldı