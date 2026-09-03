Dolar 48,3097 +0,03%
Euro 56,3062 +0,31%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.056,31 +2,91%
EUR/USD 1,1621 +0,26%
Brent Petrol 95,89 +0,27%
--°

Cami içindeki kedi görüntüsünde şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Erzurum'da camide namaz sırasında kediyi tekmeleyen S.M., Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturulup ifadesi alındı; savcılık serbest bıraktı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Cami içindeki kedi görüntüsünde şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Erzurum'da camide yaşananlar

Erzurum'da cemaatle namaz kılınırken ayaklarının arasına giren kediyi tekmelediği görüntülenen kişi hakkında sosyal medyaya yansıyan kayıtların ardından işlem başlatıldı. Görüntüler, hem yerel hem de adli makamların dikkatini çekti.

Soruşturma ve gözaltı:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin olarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli S.M. gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin ifadesi ve karar:

S.M., savcılık ifadesinde eyleminin şiddet amacı taşımadığını, secdeye giderken kedinin kaçması için böyle bir hareket yaptığını beyan etti. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılıkta serbest bırakıldı

Camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılıkta serbest bırakıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
images

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu
images

Marmaris'te denizde yardım çağrısı: Sahil Güvenlik iki kişiyi kıyıya taşıdı
images

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 15 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu

Marmaris'te denizde yardım çağrısı: Sahil Güvenlik iki kişiyi kıyıya taşıdı

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 15 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı