Çamlıkule'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli Torbalı'da yakalandı

Olayın gelişimi:

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta yaşanan olayda, daha önceden husumet bulunduğu belirtilen F.K., tartıştığı kişinin evinin önüne gelerek elindeki pompalı tüfek ile sokakta bekledi.

Çevredekilere bağırarak tehditler savuran şüphelinin sonrasında rastgele ateş ettiği öğrenildi. Tüfekten çıkan saçmaların bir apartmanın kapısına ve sokakta park halindeki birçok araca isabet etmesi üzerine maddi hasar meydana geldi.

Görüntüler ve vatandaş tepkisi:

Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelinin sokakta bir süre tehditler savurduğu ve ardından tüfekle koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Görgü tanıkları panik yaşandığını belirtti.

Polisin takibi ve yakalama:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri detaylı inceleme sonrası şüphelinin kimliğini tespit etti ve aramaları Torbalı'ya yöneltti. Düzenlenen operasyonda F.K., bulunduğu adreste kıskıvrak yakalandı.

Soruşturma ve gözaltı:

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililerin aktardığına göre, şüphelinin psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülüyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor ve adli süreç ilerledikçe yeni ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

SALDIRGAN, İZMİR POLİSİNİN BAŞARILI TAKİBİ SONUCU TORBALI İLÇESİNDE YAKALANDI. (ARŞİV)