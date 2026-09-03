Malatya'nın 8 aylık asayiş raporu: terör ve uyuşturucuda operasyonel başarı, genel suçlarda düşüş

genel değerlendirme:

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılının ilk 8 ayında Emniyet ve Jandarma birimlerince yürütülen çalışmaların 2025'in aynı dönemiyle karşılaştırmalı sonuçları paylaşıldı. Açıklamada, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili olduğu ve asayiş olaylarında genel bir düşüş görüldüğü vurgulandı.

terör ve narkotik operasyonlarında sıkı takibat:

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar daha hedef odaklı hale getirildi. Son 8 ayda düzenlenen 42 operasyonda gözaltı sayısı yüzde 55,9 artışla 92'ye, tutuklu sayısı ise yüzde 91,6 artışla 23'e yükseldi.

Narkotik suçlarla mücadelede uyuşturucu tacirlerine ağır darbeler indirildi. Düzenlenen 1.524 operasyonda 1.992 şahıs gözaltına alınırken, 395 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 525.063 adet sentetik ecza, 26.878 gram metamfetamin, 17.317 gram sentetik kannabinoid ve 16.924 gram esrar bulunuyor.

organize suçlar ve kaçakçılık operasyonları:

Organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon sayısı yüzde 76,9 artırılarak 23'e çıkarıldı. Baskınlarda 38 tabanca, 16 tüfek ve 2.087 fişek ele geçirildi; ele geçirilen tüfek sayısında yüzde 60, fişek sayısında ise yüzde 80 artış kaydedildi.

Kaçakçılıkla mücadelede gerçekleştirilen 106 operasyonda 160 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda milyonlarca makaron ve binlerce kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, ekonomik açıdan 4,6 milyon TL tutarında vergi kaybı önlendi.

asayiş, siber ve trafik denetimleri:

Kent genelindeki asayiş olaylarında yüzde 3,9 azalma kaydedildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda iş yeri ve kurumdan hırsızlık yüzde 48,6, motosiklet hırsızlığı yüzde 51,3, otodan hırsızlık yüzde 22,5 oranında geriledi; kapkaç olayları alınan tedbirlerle tamamen sıfırlandı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda da düşüş trendi sürdü: kasten öldürme yüzde 27,2, kasten yaralama yüzde 14,2, cinsel taciz olayları yüzde 31,5 azaldı. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası ve ifadesi bulunan toplam 4.026 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından 4.170 sosyal medya hesabı incelenirken, suç unsuru tespit edilen şahıs sayısı yüzde 48,1 artışla 1.133'e ulaştı. Terör iltisaklı 2.105 hesap hakkında da çalışma yürütüldü.

Trafik güvenliği kapsamında 1.142.584 araç ve 9.192 okul servisi denetlendi. Uygulanan tedbirler sonucunda kentte ölümlü kaza sayısı yüzde 31,5, kaza yerindeki can kayıpları yüzde 28, hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 61,2 oranında geriledi.

MALATYA’DA 8 AYLIK ASAYİŞ BİLANÇOSU AÇIKLANDI