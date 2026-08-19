Dolar 47,9465 +0,00%
Euro 56,1103 +0,20%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.028,07 +0,31%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,99 +0,40%
--°

Hatay’da 'Çapinler' ve 'Sasunlu' yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Reyhanlı merkezli operasyonda 'Çapinler' ve 'Sasunlu' yapılanmalarına yönelik baskında 16 kişi gözaltına alındı, aramalarda silah ve uyuşturucu bulundu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay’da 'Çapinler' ve 'Sasunlu' yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Hatay’da 'Çapinler' ve 'Sasunlu' yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı grubun silahlı suç örgütü çatısı altında faaliyet gösterdiğini belirledi. Yapılan tespitlere göre ‘Çapinler’ ve ‘Sasunlu’ adlı gruplar ile bunların aile ve gençlerden oluşan çevreleri arasında 2024-2026 yılları arasında çok sayıda adli olay yaşandı.

Araştırmada tespit edilen suçlar ve dönem:

Soruşturma kapsamında grupların birbirlerine karşı kasten öldürme, ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlara karıştıkları, ayrıca 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarının da bulunduğu kaydedildi. Toplamda 30 ayrı adli olaya ilişkin kayıt olduğu, bu olayların 2024-2026 döneminde gerçekleştiği bildirildi. Özellikle 2026 yılı içinde gruplar arasındaki eylemlerde belirgin bir artış görüldü; yıl içinde meydana gelen 13 olayın 12'sinde ateşli silah kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında grupların sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku yaratmaya dönük paylaşımlar yaptıkları; silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait foto ve videolar paylaştıkları belirtildi. Ekiplerin incelemelerinde, iki ayrı grup içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen aktif şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydı bulunduğu belirlendi.

19 Ağustos operasyonu ve ele geçirilenler:

Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol oynadığı değerlendirilen 25 şüpheli hakkında çalışma yapıldı ve 19 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Çapinler' grubundan 5, 'Sasunlu' grubundan 11 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2,21 gram skunk, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 121 adet kartuş, 3 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. Soruşturma makamları, firari olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor ve olaylarla bağlantılı diğer delillerin değerlendirilmesiyle soruşturmanın genişletilebileceği bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OLAYLARDA AKTİF ROL ALDIĞI TESPİT EDİLEN 25 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 19 AĞUSTOS...

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OLAYLARDA AKTİF ROL ALDIĞI TESPİT EDİLEN 25 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 19 AĞUSTOS TARİHİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi