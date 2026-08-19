Hatay’da 'Çapinler' ve 'Sasunlu' yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı grubun silahlı suç örgütü çatısı altında faaliyet gösterdiğini belirledi. Yapılan tespitlere göre ‘Çapinler’ ve ‘Sasunlu’ adlı gruplar ile bunların aile ve gençlerden oluşan çevreleri arasında 2024-2026 yılları arasında çok sayıda adli olay yaşandı.

Araştırmada tespit edilen suçlar ve dönem:

Soruşturma kapsamında grupların birbirlerine karşı kasten öldürme, ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlara karıştıkları, ayrıca 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarının da bulunduğu kaydedildi. Toplamda 30 ayrı adli olaya ilişkin kayıt olduğu, bu olayların 2024-2026 döneminde gerçekleştiği bildirildi. Özellikle 2026 yılı içinde gruplar arasındaki eylemlerde belirgin bir artış görüldü; yıl içinde meydana gelen 13 olayın 12'sinde ateşli silah kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında grupların sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit, hakaret ve korku yaratmaya dönük paylaşımlar yaptıkları; silah görüntüleri ile iş yeri kurşunlamalarına ait foto ve videolar paylaştıkları belirtildi. Ekiplerin incelemelerinde, iki ayrı grup içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen aktif şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydı bulunduğu belirlendi.

19 Ağustos operasyonu ve ele geçirilenler:

Soruşturma kapsamında olaylarda aktif rol oynadığı değerlendirilen 25 şüpheli hakkında çalışma yapıldı ve 19 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Çapinler' grubundan 5, 'Sasunlu' grubundan 11 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2,21 gram skunk, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca gövdesi, 4 tabanca şarjörü, 19 adet 9 mm fişek, 121 adet kartuş, 3 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. Soruşturma makamları, firari olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor ve olaylarla bağlantılı diğer delillerin değerlendirilmesiyle soruşturmanın genişletilebileceği bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA OLAYLARDA AKTİF ROL ALDIĞI TESPİT EDİLEN 25 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 19 AĞUSTOS TARİHİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ.