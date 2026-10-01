Hatay'da E-5'te çarpışma: 45 günlük evli çift hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde yaşananlar:

Hatay'ın Payas - Dörtyol E-5 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ile eşi motosikletten düşerek savruldu.

yaralıların hastaneye sevki:

Olay yerine gelen ambulanslarla her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

aileye ilişkin bilgi:

Olayda yaralanan çiftin kazadan 45 gün önce evlendikleri öğrenildi.

OLAY YERİ