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Hatay'da E-5'te çarpışma: 45 günlük evli çift hastaneye kaldırıldı

Hatay'da Payas-Dörtyol E-5 karayolunda otomobille çarpışan motosikletteki 45 günlük evli çift yaralandı; başından darbe alan koca Ömer Çetinkaya ağır yaralı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da E-5'te çarpışma: 45 günlük evli çift hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde yaşananlar:

Hatay'ın Payas - Dörtyol E-5 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ile eşi motosikletten düşerek savruldu.

yaralıların hastaneye sevki:

Olay yerine gelen ambulanslarla her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

aileye ilişkin bilgi:

Olayda yaralanan çiftin kazadan 45 gün önce evlendikleri öğrenildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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