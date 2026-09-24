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Hatay'da sosyal projeler ve destek çalışmalarının kapsamlı değerlendirmesi yapıldı

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Hatay Valiliği himayesinde yürütülen sosyal projeler ve destek çalışmaları ele alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hatay'da sosyal projeler ve destek çalışmalarının kapsamlı değerlendirmesi yapıldı

Toplantı ve katılımcılar:

Hatay Valiliği himayesinde yürütülen sosyal projeler ile sosyal destek çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve eşleri ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

yürüten projelerin kapsamı ve sunumlar:

Toplantıda toplumun farklı kesimlerinin sosyal hayata katılımını ve yaşam koşullarını desteklemeye yönelik yürütülen çalışmalar detaylı biçimde ele alındı. Bu kapsamda Yüreğimizdeki Işık Projesi, koruyucu aile çalışmaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının faaliyetleri, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, kadın kooperatifleri ve coğrafi işaret çalışmaları hakkında ayrıntılı sunumlar yapıldı.

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında bugüne kadar 9 bin 605 çocuğun ihtiyaçlarının takip edildiği, Sosyal Zimmet Modeli doğrultusunda çocukların ve ailelerin eğitim, sağlık ve sosyal destek başta olmak üzere ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek ilgili kurumların koordinasyonuyla çözüme kavuşturulmasına yönelik uygulamaların değerlendirildiği bildirildi.

koruyucu aile uygulamaları ve engelli destekleri:

Toplantıda koruyucu aile çalışmaları da gündeme gelirken, Hatay’da yürütülen uygulamaların iki kez Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Çocukların güvenli ve aile ortamında yetişmelerine yönelik çalışmaların geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal destek ve takip çalışmaları ile Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi bünyesindeki faaliyetler de toplantının gündeminde yer aldı. Merkezde hizmet veren Ortez-Protez Merkezinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

kadının ekonomik hayata katılımı ve coğrafi işaret çalışmaları:

Kadın kooperatiflerinin üretim, pazarlama, markalaşma ve sürdürülebilirlik kapasiteleri toplantıda değerlendirildi; kadınların üretim ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca Hatay’ın yerel üretim kültürünün ve ürünlerinin ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlayan coğrafi işaret çalışmalarında yürütülen tescil ve tanıtım faaliyetleri görüşüldü.

Vali Mustafa Masatlı, toplantıda yapılan değerlendirmelerde 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da sürdürülen ihya, inşa ve imar çalışmalarının yanı sıra sosyal iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Çocuklar, kadınlar, engelli vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmaların sahada koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Toplantının sonunda sosyal projelerin etkinliğinin artırılması, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, tespit edilen ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanması ve Valilik himayesinde yürütülen sosyal çalışmaların ilçe bazında düzenli olarak takip edilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

HATAY VALİLİĞİ HİMAYESİNDE YÜRÜTÜLEN SOSYAL PROJELER İLE SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARININ...

HATAY VALİLİĞİ HİMAYESİNDE YÜRÜTÜLEN SOSYAL PROJELER İLE SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI; VALİ MUSTAFA MASATLI, EŞİ ESRA MASATLI, VALİ YARDIMCILARI, KAYMAKAMLAR VE EŞLERİ İLE İLGİLİ KURUM MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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