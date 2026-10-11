Hatay'da yerleşim yeri alarmı: yılanlar itfaiye ekipleriyle güvenle doğaya döndü

olayın gelişimi:

Hatay’ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde, yerleşim yerlerinde yılan görüldüğüne dair gelen ihbarlar üzerine yetkililer harekete geçti. İhbarları alan itfaiye ekipleri tespit edilen noktalarda çalışma başlattı.

müdahale ve yakalama süreci:

Ekipler, olay yerine giderek çevre güvenliğini sağlayıp yılanları zarar vermeden yakalamak için kontrollü müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu yılanlar titizlikle alındı.

bırakma ve güvenli teslim:

Yakalanan yılanlar, insanlara ve hayvanlara zarar vermeden bulundukları yerlerden alınarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bu süreçte hem halkın güvenliği hem de hayvanların korunması öncelikli tutuldu.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, DÖRTYOL VE BELEN İLÇELERİNDE YERLEŞİM YERLERİNDE GÖRÜLEN YILANLARI YAKALAYARAK DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKTI.