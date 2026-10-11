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Mavişehir'den Anadolu Caddesi'ne yeni koridor: Çiğli ile Karşıyaka'ya alternatif bağlantı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1671 Sokak'ı yaklaşık 950 metre uzatarak Mavişehir İZBAN'ın kuzeyinden Anadolu Caddesi'ne iki köprüyle bağlayacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Mavişehir'den Anadolu Caddesi'ne yeni koridor: Çiğli ile Karşıyaka'ya alternatif bağlantı

Mavişehir'den Anadolu Caddesi'ne yeni koridor: Çiğli ile Karşıyaka'ya alternatif bağlantı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı güçlendirmek amacıyla Çiğli ile Karşıyaka arasında yeni bir ulaşım arteri oluşturuyor. Proje kapsamında mevcut 1671 Sokak, Mavişehir bölgesindeki Mavişehir İZBAN İstasyonu kuzeyinde sonlandığı noktadan başlayarak Çiğli Anadolu Caddesi'ne kadar yaklaşık 950 metre uzatılacak.

projenin kapsamı:

Güzergâh, Bostanlı İtfaiye Grup Amirliği'nin güneyinden geçirilerek Çiğli sınırları içinde karayolu ağına entegre edilecek. Yeni arter, iki ilçe arasında doğrudan bir koridor oluşturarak mevcut ulaşım seçeneklerini çeşitlendirmeyi hedefliyor. Projenin amaçları arasında iki ilçe arasındaki erişimin kolaylaştırılması, alternatif güzergâhların sağlanması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması bulunuyor.

köprüler ve teknik düzenlemeler:

Güzergâh üzerinde dere ve kanal geçişlerini sağlamak için iki adet tek açıklıklı köprü inşa edilecek. Planlanan köprülerden biri 14 metre, diğeri ise 24 metre açıklığında olacak. Bu yapılar, yolun sürekliliğini temin edecek ve bölgedeki ulaşım akışının kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde tasarlanacak.

Yeni yol tamamlandığında 1671 Sokak, Anadolu Caddesi'ne kadar uzatılarak Çiğli ve Karşıyaka arasındaki bağlantı koridorunu genişletecek. Projenin belediye tarafından hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede ulaşım alternatifleri artacak ve trafik yükünün hafifletilmesi hedeflenecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇİĞLİ İLE KARŞIYAKA ARASINDAKİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRECEK YAKLAŞIK...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇİĞLİ İLE KARŞIYAKA ARASINDAKİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRECEK YAKLAŞIK 950 METRELİK YENİ BİR ARTER OLUŞTURUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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