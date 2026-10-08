Hatay'ta gece operasyonu: eğlence yerlerinde ruhsat ve sigorta eksikleri belirlendi

Denetimin kapsamı:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim tarihinde il merkezinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik planlı denetim gerçekleştirdi. Uygulama saatleri 20.30-23.00 olarak belirlenirken, ekipler toplam 11 işyerinde inceleme yaptı ve 152 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi.

Tespit edilen eksiklikler:

Denetimler sonucunda 2 işletmenin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı'na sahip olmadığı belirlendi. Ayrıca 2 işletme hakkında sigortasız işçi çalıştırma nedeniyle işlem yapıldı ve kapalı alanda sigara kullanımına ilişkin kuralları ihlal eden 4 işletme için gerekli tutanaklar tutuldu.

Denetimlerin devamı:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

HATAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İL MERKEZİNDEKİ UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.