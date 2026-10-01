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Hatice Öz Serik'te hızlandı: ATSO üyeye ulaşacak

ATSO başkan adayı Hatice Öz, Serik'te belediye, esnaf ve kooperatiflerle buluştu; merkez yerine sahaya dönük bir ATSO hedeflediğini üyelerle paylaştı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hatice Öz Serik'te hızlandı: ATSO üyeye ulaşacak

Hatice Öz'ün Serik ziyareti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, seçim çalışmaları kapsamında Serik'te yoğun bir program gerçekleştirdi. Ekibiyle ilçeye çıkarma yapan Öz, belediyeden meslek kuruluşlarına, kooperatiflerden çarşı esnafına kadar geniş bir kesimle bir araya gelerek yerel beklentileri dinledi ve yeni yönetim vizyonunu anlattı.

Belediye ve yerel paydaşlarla görüşmeler:

Öz ilk olarak Serik Belediye Başkanı Dr. Kadir Kumbul'u ziyaret etti. Görüşmede Serik'in turizm, tarım ve ticaret potansiyeli, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ile yerel yönetim ve iş dünyası arasında kurulabilecek iş birlikleri ele alındı. Hatice Öz, ilçe yönetimleriyle sürdürülecek ortak projelerin Antalya ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Esnaf ziyaretleri ve yerinde çözüm vurgusu:

ATSO adayının programında Serik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Barut, Serik Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran ile Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın ziyaretleri yer aldı. Ardından Öz ve ekibi esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek finansmana erişim, günlük ticaret sorunları ve ATSO'dan beklentiler konusunda doğrudan görüş aldı.

ATSO'nun ne işe yaradığını ne yapması gerektiğini herkese göstereceğiz. Sizlerden de seçim günü oyunuzu kullanmanızı ve bize bu yetkiyi vermenizi istiyoruz sözleriyle Öz, hem kurumun işlevini görünür kılma hem de üyelerden destek talep etme mesajını yineledi.

Ziyaretlerde sıkça dile getirilen bir tema da kurumun sadece merkezde beklemek yerine sahada olmasıydı. Öz, ATSO dört duvar arasına sığacak bir kurum değildir diyerek, ilçe üyelerinin sorunlarını merkezdekiler kadar önemsediklerini ve çözümü yerinde üreterek uygulayacaklarını vurguladı. Öz, "ATSO'yu üyemizin ayağına götüreceğiz" taahhüdünü öne çıkardı.

Serik'in Belek gibi dünya çapında tanınan turizm merkezlerine, güçlü tarımsal üretime ve hareketli ticari yaşama sahip olduğuna dikkat çeken Öz, ilçelerin ATSO yönetiminde daha etkin temsil edilmesi gerektiğini söyledi. "Güçlü bir ATSO istiyorsak güçlü ilçeler oluşturmak zorundayız" diyen Öz, yeni dönemde merkezi ve ilçeleri birlikte yönetecek, ortak projelerle büyüyecek bir yönetim modeli hedeflediklerini belirtti.

Program, yerel paydaşlarla kurulan temasların derinleştirilmesi ve seçim sürecine taşınacak somut önerilerin şekillendirilmesi yönünde planlanan adımlarla sona erdi.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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