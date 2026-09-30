Havalimanında şüpheli durduruldu: Ferit Melen'de 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun seyri

Emniyet kaynaklarına göre, 23 Eylül tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü projeli çalışma sonucu Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli bir şahıs durduruldu. Yapılan aramada şahsın üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı ve adli işlem

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" (TCK 188) suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin çabaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Van'da havalimanında 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi