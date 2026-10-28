Havza’da ana arter modernize ediliyor: Şehit Mesut Kuru Caddesi’ne sıcak asfalt

Çalışmanın detayları:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında, Şehit Mesut Kuru Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı. İşlemler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Havza Şube Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kapsam ve teknik bilgiler:

Havza Şube Şefi Semih Deniz yaptığı açıklamada, caddenin toplam 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olduğunu ve buna uygun sıcak asfalt serimi yapılacağını belirtti. Çalışmalar kapsamında sıcak asfaltın yanı sıra bordür ve kaldırım taşlarının da yenileneceği bildirildi.

Amaç ve beklenen etkiler:

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin daha modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım güzergâhına dönüştürülmesinin hedeflendiğini vurguluyor. Yenileme; trafik akışını kolaylaştırma, sürüş konforunu artırma ve uzun vadede bakım gereksinimlerini azaltma gibi faydalar sağlamayı amaçlıyor.

Çalışma süresince ekipler güvenlik önlemlerini alarak ilerliyor; vatandaşlar ve sürücüler için gerekli trafik düzenlemeleri uygulanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİT MESUT KURU CADDESİ’NDE SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI.