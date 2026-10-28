Dolar 49,8327 +0,10%
Euro 55,4351 +0,13%
Bist 11.168,87 +0,16%
Altın Gram 6.516,13 -0,18%
EUR/USD 1,1127 -0,03%
Brent Petrol 111,18 +1,62%
--°

Havza’da ana arter modernize ediliyor: Şehit Mesut Kuru Caddesi’ne sıcak asfalt

Samsun Büyükşehir ekipleri Havza'da Şehit Mesut Kuru Caddesi'nde 2 bin 300 metrelik, 8 m genişliğinde sıcak asfalt serimi, bordür ve kaldırım yeniliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Havza’da ana arter modernize ediliyor: Şehit Mesut Kuru Caddesi’ne sıcak asfalt

Çalışmanın detayları:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında, Şehit Mesut Kuru Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı. İşlemler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Havza Şube Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kapsam ve teknik bilgiler:

Havza Şube Şefi Semih Deniz yaptığı açıklamada, caddenin toplam 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olduğunu ve buna uygun sıcak asfalt serimi yapılacağını belirtti. Çalışmalar kapsamında sıcak asfaltın yanı sıra bordür ve kaldırım taşlarının da yenileneceği bildirildi.

Amaç ve beklenen etkiler:

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin daha modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım güzergâhına dönüştürülmesinin hedeflendiğini vurguluyor. Yenileme; trafik akışını kolaylaştırma, sürüş konforunu artırma ve uzun vadede bakım gereksinimlerini azaltma gibi faydalar sağlamayı amaçlıyor.

Çalışma süresince ekipler güvenlik önlemlerini alarak ilerliyor; vatandaşlar ve sürücüler için gerekli trafik düzenlemeleri uygulanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİT MESUT KURU...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİT MESUT KURU CADDESİ’NDE SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soma’nın ana arterinde toz ve çamur sona eriyor: Adnan Menderes Caddesi 8 bin to...
images

MASSAD, Hazar'da sağlık erişimini kolaylaştıracak 112 istasyonu talep etti
images

İncirliova Sandıklı'da altyapı seferberliği: 54 bin kişiye daha sağlam şebeke ha...
images

Konacık'ta mazgallar tıkanınca ana yol göle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köprüsü çöken köyde baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Güler ve Bayraktaroğlu Sofya'da üçlü savunma gündemini değerlendirdi

Sarıgül'ün koruması ifade verdi: üç yıl süren cinsel saldırı iddiası

Yerli mobil tespit teknolojisi M.E.T.E. ile saha denetiminde birinci

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı