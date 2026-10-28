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Soma’da ana arter yenilendi: toz ve çamura veda

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma 13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde altyapı sonrası 3 km’lik güzergahta 8 bin ton sıcak asfalt seriyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Soma’da ana arter yenilendi: toz ve çamura veda

Soma’da ana arter yenilendi: toz ve çamura veda

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Soma 13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde kapsamlı asfaltlama çalışmasına başladı. Cadde, yıllardır süren toz ve çamur şikâyetlerinin odağındaydı; yapılan çalışma ile güzergâhın konforu ve ulaşım güvenliği artırılacak.

çalışma kapsamı ve teknik detaylar:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, altyapı sonrası cadde üzerinde 3 kilometrelik güzergahta toplam 8 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmada görevli araç ve ekip sayıları şöyle: 2 finişer, 2 çift bandajlı silindir, 14 kamyon ve 11 personel. Bu organizasyon, trafiğin düzenli akışı ve işin hızlı tamamlanması amacıyla planlandı.

belediye yetkililerinin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirterek altyapı tamamlanan noktalarda ekiplerin sahada olduğunu vurguladı. Başkan Dutlulu, amaçlarının vatandaşların ulaşım güvenliğini artırmak ve mahalleleri toz ile çamurdan kurtarmak olduğunu ifade etti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise Adnan Menderes Caddesi’nin uzun süredir şikâyet konusu olduğunu, altyapı sonrası Büyükşehir Belediyesinin hızlı şekilde asfaltlama çalışmasına başlamasından memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

mahallelinin görüşü ve sonraki adımlar:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, altyapı çalışmaları tamamlanan diğer noktalarda da yol yenileme çalışmalarının plan dahilinde devam edeceğini bildirdi. 13 Eylül Mahallesi Muhtarı İsa Ata de hızla başlatılan asfaltlama sayesinde mahallenin toz ve çamurdan kurtulduğunu belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti. Çalışmanın tamamlanmasıyla Adnan Menderes Caddesi’nin ilçenin önemli ana arterlerinden biri olarak daha modern ve konforlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN HAREKETE GEÇEN MANİSA...

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN HAREKETE GEÇEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 13 EYLÜL MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ’NDE 3 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA 8 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR. YILLARDIR ŞİKÂYETLERE KONU OLAN CADDE, ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA DAHA MODERN VE KONFORLU BİR YAPIYA KAVUŞACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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