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Havza'da cam yüklü tır virajda devrildi, yol yaklaşık üç saat trafiğe kapandı

Havza'da cam yüklü tırın virajı alamayıp devrilmesi sonucu yol yaklaşık üç saat ulaşıma kapandı; sürücü Önder Uçar yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Havza'da cam yüklü tır virajda devrildi, yol yaklaşık üç saat trafiğe kapandı

Havza-Vezirköprü çevreyolunda cam yüklü tır devrildi

Havza ilçesinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, üstgeçit mevkisindeki keskin virajda dengesini kaybeden cam yüklü tır devrildi. Olayda tır sürücüsü Önder Uçar yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaza anı ve neden:

Edinilen bilgiye göre, 50 NC 199 plakalı tır Vezirköprü istikametine dönüş yapmak için viraja girdiği sırada yükün ağırlığı nedeniyle dengesini kaybetti. Tırda taşınan cam malzemelerin bağlı olduğu halatın kompasından etkilenmesi sonucu yükün dengesinin bozulduğu ve tırın yan yatarak devrildiği öğrenildi.

Müdahale ve yolun açılması:

Kazanın ardından Havza İlçe ve Bölge Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Ekipler, başka bir kaza riskini önlemek için bölgeyi güvenlik şeridine aldı ve koordineli çalışma başlattı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Devrilen tır ve yola savrulan cam parçalarının kaldırılması için iş makinelerinden yardım alındı. Yapılan çalışmaların ardından araç yoldan kaldırılırken, yol yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN&#039;UN HAVZA İLÇESİNDE CAM YÜKLÜ TIRIN VİRAJDA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ...

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE CAM YÜKLÜ TIRIN VİRAJDA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU. KAZA NEDENİYLE YOL YAKLAŞIK 3 SAAT TRAFİĞE KAPANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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