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Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş‑Kocaelispor maçında VAR görevini Juan Martinez Munuera üstlenecek; başhakem Abdullah Buğra Taşkınsoy.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi

Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak karşılaşmalardan biri olan Beşiktaş - Kocaelispor maçında Video Yardımcı Hakem görevi Juan Martinez Munuera'ya verildi.

maç detayları:

Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sahadaki ana hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Olcar olurken, VAR ekibinde Juan Martinez Munuera'ya AVAR olarak Hüseyin Aylak eşlik edecek.

bugünün diğer VAR atamaları:

13.30 - Konyaspor - Başakşehir: VAR Ali Şansalan.

16.00 - Gaziantep FK - Çorum FK: VAR Kadir Sağlam.

Toplamda bugün Trendyol Süper Lig 7. haftasında 3 karşılaşma oynanacak ve hakem atamaları federasyonun programı doğrultusunda açıklandı.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) JUAN MARTİNEZ MUNUERA OLDU....

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) JUAN MARTİNEZ MUNUERA OLDU. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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