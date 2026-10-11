Osmaneli'de üç köyü birbirine bağlayan 8 kilometrelik yol sıcak asfalta kavuşuyor

Proje detayları:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda sıcak asfalt serimine başlandı. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan hattın 8 kilometresinde eşzamanlı olarak sıcak asfalt uygulaması yapılıyor. Çalışmalar öncesinde yol genişletme, viraj iyileştirme ve altyapı müdahaleleri tamamlandı; bu hazırlıklar asfalt seriminin hızla ve güvenli yürütülmesini sağlıyor.

Saha ziyareti ve yürütme:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer çalışma alanında incelemelerde bulundu, İl Özel İdaresi ekiplerinden bilgi aldı ve sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi. Yetkililer, planlı iş programı kapsamında iş makineleri, malzeme temini ve trafik düzenlemelerinin eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti. Asfalt serimi, hava koşulları ve zemin etütleri göz önünde bulundurularak etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Hedef: ulaşım kalitesini yükseltmek:

Projenin hedefi, köyler arası bağlantıyı güçlendirerek ulaşım konforu ve güvenliğini artırmak. Vali Sözer'in ifade ettiği üzere, çalışmanın nihai amacı köy yollarında standardı yükselterek vatandaşların yaşam kalitesini artırmak. Tamamlandığında bölgedeki taşıma süreleri kısalacak, araç bakım maliyetleri azalacak ve kırsal ulaşımda süreklilik sağlanacak.

OSMANELİ İLÇESİNDE 3 KÖYÜN ULAŞIMINI SAĞLAYAN 12 KİLOMETRELİK GRUP KÖY YOLUNUN 8 KİLOMETRESİNDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.