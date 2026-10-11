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Galatasaray-Barcelona maçında İtalya'dan Marco Guida görev alacak

Galatasaray-Barcelona maçında İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak; yardımcıları Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti, dördüncü hakem Fabio Maresca.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray-Barcelona maçında İtalya'dan Marco Guida görev alacak

maçın hakem kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma, salı günü saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

yardımcı hakemler ve dördüncü hakem:

Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fabio Maresca olarak bildirildi.

var ve avar ekibi:

Video yardımcı hakem (VAR) pozisyonunda Marco Di Bello, yardımcı VAR (AVAR) görevinde ise Aleandro Di Paolo yer alacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 2. HAFTASINDA GALATASARAY İLE BARCELONA ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMADA...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA GALATASARAY İLE BARCELONA ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMADA İTALYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN HAKEM MARCO GUİDA GÖREV ALACAK. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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