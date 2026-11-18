Yalova'da erken tanı çağrısı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Köse Kabil, 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Köse Kabil, hastalığın hava yollarında kalıcı daralmaya yol açtığını ve en sık görülen belirtilerin öksürük, balgam, nefes darlığı ile çabuk yorulma olduğunu belirtti.

Kimler risk altında ve erken tanının önemi:

Köse Kabil, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişi seviyesinde KOAH hastası olduğu tahmin edildiğini hatırlatarak özellikle 40 yaş üzeri, sigara kullanan veya zararlı gaz, toz ve dumana maruz kalanların şikayetlerini önemsemesi gerektiğini söyledi. Nefes darlığı ve sürekli öksürüğün yaşlanmanın doğal bir sonucu sayılmaması gerektiğini belirten uzman, tanının hekim değerlendirmesi ve solunum fonksiyon testi (spirometri) ile konduğunu vurguladı.

Korunma ve günlük yaşam önerileri:

KOAH'tan korunmada en etkili adımın sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu söyleyen Köse Kabil, sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel destek alabileceğini ifade etti. Ev ve iş ortamlarında temiz hava ve yeterli havalandırma sağlanması, toz, kimyasal madde ve zararlı gazlara maruziyetin azaltılması gerektiğini aktardı.

Uzun vadeli akciğer sağlığı için düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve önerilen aşıların yaptırılmasının önemine dikkat çeken uzman, KOAH tanısı bulunan hastaların ilaçlarını düzenli ve doğru kullanmaları ile hekim kontrollerini aksatmamalarının hayati olduğunu belirtti.

Köse Kabil ayrıca KOAH yönetiminde pnömokok ve influenza aşıları ile kişiye uygun egzersiz programları ve pulmoner rehabilitasyonun nefes darlığını azaltmaya, günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Vatandaşları solunum sistemi belirtilerini önemsemeye ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya davet eden Köse Kabil, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz sağlıklı yaşam danışmanlığı ve sigara bırakma desteği alınabileceğini hatırlattı.

Her nefes değerlidir. Tütünden uzak durun, belirtilerinizi önemseyin, hareket edin ve kontrollerinizi aksatmayın, mesajını veren Köse Kabil erken tanı ve korunmanın KOAH yükünü azaltmada belirleyici olduğunu vurguladı.

YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN KÖSE KABİL, 18 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI’NDA (KOAH) ERKEN TANI VE KORUNMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.