Vaka ve başvuru süreci:

Sivas'ta yıllarca öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle astım tedavisi gören 48 yaşındaki Fatma Harun Erdoğmuş, şikayetleri sürünce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirmede bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde, sağ akciğere hava taşıyan intermediyer bronşta lezyon tespit edildi. Daha önce iki kez bronkoskopi uygulanmasına rağmen kesin tanıya ulaşılamamıştı.

tanı sürecinde belirsizlik:

BT bulguları ve önceki girişimlerin sonuçları, mevcut lezyon için akciğer kanseri olasılığını gündeme getirdi. Bu değerlendirme üzerine cerrahi müdahale planlandı ve ameliyat öncesi daha ayrıntılı inceleme amacıyla rijit bronkoskopi gerçekleştirildi. İşlemi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibi yürüttü.

müdahale ve sonuç:

Rijit bronkoskopi sırasında lezyonun görünümünün derininde yabancı cisim saptandı. Ekip tarafından gerçekleştirilen yerinde müdahaleyle bronştaki yabancı cisim başarıyla çıkarıldı. Operasyonun ardından hastanın uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde belirgin gerileme