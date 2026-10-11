Hisarcık'ta hızlı müdahaleyle söndürülen anız yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Hisarcık'ta anız yangını kontrol altına alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Bağlaryanı mevkiinde saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangına müdahale edilmesi için ekipler sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye yönlendirilen arazözlerle birlikte yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme sonrası ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

bölgede hasar ve inceleme:

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla inceleme ve soruşturma başlattı.

HİSARCIK İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YAKLAŞIK YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ.