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Hisarcık'ta hızlı müdahaleyle söndürülen anız yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Hisarcık Bağlaryanı'nda çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü; yaklaşık 1 hektar zarar gördü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hisarcık'ta hızlı müdahaleyle söndürülen anız yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Hisarcık'ta anız yangını kontrol altına alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Bağlaryanı mevkiinde saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangına müdahale edilmesi için ekipler sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye yönlendirilen arazözlerle birlikte yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme sonrası ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

bölgede hasar ve inceleme:

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla inceleme ve soruşturma başlattı.

HİSARCIK İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YAKLAŞIK YARIM...

HİSARCIK İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YAKLAŞIK YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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