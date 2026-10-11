Kaçak şüpheliye operasyon: İnegöl'de 10 yıl hapisle aranan tacir yakalandı

Operasyonun seyri:

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttükleri takip sonucu uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Şakir Ç. (29)'nin izine rastladı.

yakalanma anı:

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler eve girerek şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Operasyon sırasında uygulanan prosedürler doğrultusunda hareket edilerek olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

hukuki süreç ve teslimat:

Yakalanan Şakir Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor. Olay, ilçe emniyetinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 10 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN 29 YAŞINDAKİ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI.