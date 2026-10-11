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Erzurum'un lezzet ve kültür rüzgarı İzmir'de son günde buluştu

Erzurum Tanıtım Günleri İzmir'de coşkuyla sona erdi; son gün stantlar yoğun, federasyon başkanı Zakir Salmanoğlu, İzmirlileri etkinliğe davet etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Erzurum'un lezzet ve kültür rüzgarı İzmir'de son günde buluştu

Festival sona erdi:

İzmir'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri bugün coşkulu etkinliklerle sona erdi. Etkinliğin son gününde, pazar gününün ve güzel havanın etkisiyle stantlarda yoğunluk oluştu; ziyaretçiler hem yöresel tatları denemek hem de kültürel gösterilere katılmak için alana akın etti.

Organizasyonun 6'ıncı ve son gününde, binlerce ziyaretçi Dadaşlar diyarının sunduğu çeşitliliği yakından görme fırsatı buldu. Alan boyunca kurulan stantlar, el sanatları ve folklor ekipleri etkinliğe renk kattı.

Başkanın daveti ve final yoğunluğu:

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, etkinliğin genel değerlendirmesini yaparken son gün için tüm İzmirlileri ve Egelileri alana davet etti. Salmanoğlu, festivalin süresince gösterilen ilginin yüksek olduğunu belirterek pazar gününün de aynı coşkuyla geçmesini umut ettiklerini ifade etti. Başkanın çağrısı, özellikle hafta sonu olmasının verdiği avantajı vurguladı; evde kalmak yerine bu kültürel buluşmaya katılma çağrısı yoğun ilgi çekti.

Yöresel lezzetler ve kültür stantları:

Etkinlik alanında en çok ilgi gören stantlar arasında cağ kebabı ve kadayıf dolması yer aldı; bu stantlarda uzun kuyruklar dikkat çekti. Ayrıca yöresel el sanatları, folklor gösterileri ve kültürel tanıtım panelleri ziyaretçilerden olumlu geri dönüş aldı. Ziyaretçiler hem tadım hem de sanat atölyeleriyle Erzurum kültürünü yakından tanıma imkânı buldu.

Organizatörler, festivalin akşam saatlerine kadar misafirlerine açık kalacağını belirtti ve son güne özel etkinliklerin ve gösterilerin programını misafirlerle paylaşmaya devam etti. Bugün son gün uyarısıyla ziyaretçilere bu atmosferi kaçırmamaları çağrısı yapıldı.

EGE BÖLGESİ ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU AÇIKLAMA...

EGE BÖLGESİ ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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