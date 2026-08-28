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Hızlı müdahale, Defne'deki bahçe yangınını büyümeden söndürdü

Defne'nin Özbek Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, HBB itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıp bölgede soğutma çalışması yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hızlı müdahale, Defne'deki bahçe yangınını büyümeden söndürdü

Hızlı müdahale, Defne'deki bahçe yangınını büyümeden söndürdü

Hatay'ın Defne ilçesi Özbek Mahallesinde bahçe alanında çıkan yangın, kısa sürede müdahale eden ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Müdahale ve kontrol:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin zamanında hamlesi sayesinde yangının çevredeki alanlara sirayet etmesi engellendi ve yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve yangın alanında ek güvenlik önlemleri alındı.

DEFNE’NİN ÖZBEK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN BAHÇE YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE GENİŞ ALANA...

DEFNE’NİN ÖZBEK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN BAHÇE YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE GENİŞ ALANA YAYILMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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