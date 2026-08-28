Hızlı müdahale, Defne'deki bahçe yangınını büyümeden söndürdü
Hatay'ın Defne ilçesi Özbek Mahallesinde bahçe alanında çıkan yangın, kısa sürede müdahale eden ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Müdahale ve kontrol:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin zamanında hamlesi sayesinde yangının çevredeki alanlara sirayet etmesi engellendi ve yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları:
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi ve yangın alanında ek güvenlik önlemleri alındı.
DEFNE’NİN ÖZBEK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN BAHÇE YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE GENİŞ ALANA YAYILMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.
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