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Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği tamamlandı, uluslararası rotalar açıldı

Amiral Brad Cooper, Hürmüz Boğazı'na döşenen İran mayınlarının temizlendiğini ve uluslararası deniz geçişlerinin yeniden açık olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği tamamlandı, uluslararası rotalar açıldı

centcom komutanının açıklaması:

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Hürmüz Boğazı'na İran tarafından döşenen deniz mayınlarının başarıyla temizlendiğini açıkladı. Cooper, çalışmaların "şartlar en hafif tabirle zorlu ve tehlikeliydi" olduğunu belirterek, "işi bitirdik" ifadesini kullandı ve bugün itibarıyla uluslararası geçiş güzergahlarının açık olduğunu vurguladı.

mayın temizliği ve saha çalışmasının kapsamı:

Komutan, mayın temizleme faaliyetlerinin son birkaç aydır ABD ordusuna bağlı farklı birimlerce sessiz ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Cooper, operasyonların denizciler, deniz piyadeleri ve hava unsurlarının koordineli çalışmasıyla hayata geçirildiğini; bölgedeki ABD askeri varlığının ise görevlerini sürdürdüğünü belirtti.

petrol sevkiyatı, ablukaya müdahale ve sayısal veriler:

Cooper, ABD güçlerinin yaklaşık 750 milyon varil ham petrol taşıyan bin 500 ticari geminin boğazdan geçişine yardımcı olduğunu aktardı. Amiral, Temmuz ortasından bu yana yeniden başlatılan deniz ablukası kapsamında İran'ın kendi kıyılarından hiç petrol ihraç edemediğini ve abluka girişimlerini kırmak isteyen 75 geminin geri döndürüldüğünü söyledi. Ayrıca, talimatlara uymayan 3 geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini paylaştı.

Cooper, bölge genelinde görev yapan 50 bin ABD askerinin bir kısmının Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiğin sürdürülmesinde rol oynadığını; aynı zamanda ablukayı uygulama konusunda da aktif görev aldıklarını belirtti. Komutan, CENTCOM kuvvetlerinin "ölümcül" kapasiteye sahip olduğunu ve tetikte kalmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Genel değerlendirmede Cooper, operasyonun uluslararası deniz taşımacılığı için kritik güzergahları güvenli hale getirdiğini ve geçiş hareketliliğinin kademeli olarak arttığını kaydetti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’ın Hürmüz Boğazı’na döşediği...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’ın Hürmüz Boğazı’na döşediği mayınların başarıyla temizlendiğini belirterek, "Şartlar en hafif tabirle zorlu ve tehlikeliydi, ancak işi bitirdik. Sonuç olarak, bugün itibarıyla uluslararası geçiş güzergâhları açık ve hareketlilik giderek artıyor" açıklamasında bulundu. Yaklaşık 750 milyon varil ham petrol taşıyan bin 500 ticari geminin boğazdan geçişine yardımcı olduklarını belirten Cooper, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan 75 geminin ise geri döndürüldüğünü söyledi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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