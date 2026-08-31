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Huzurevleri'nde takla atan otomobilde bir kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Huzurevleri'nde takla atan otomobilde bir kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı.

müdahale ve tahliye:

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLDAN ÇIKIP TAKLA ATTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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