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Saldırı sonrası sürüklenen Rus kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradığı iddia edilen 108 m uzunluğundaki OMSKİY-107, tahliye sonrası sürüklenip Şile Alacalı Sahili'ne karaya oturdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Saldırı sonrası sürüklenen Rus kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Olayın gelişimi:

Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı bildirilen OMSKİY-107 adlı Rusya bayraklı kargo gemisi, mürettebatın tahliyesinin ardından Karadeniz'de sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemi, rüzgar ve akıntılarla İstanbul'un Şile ilçesi Alacalı Sahili açıklarına kadar ilerleyerek karaya oturdu.

Karaya oturan gemide, görüntülerde kaptan köşkü bölümünün yanmış ve ağır hasar görmüş olduğu görüldü. Mürettebatın saldırının ardından cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği ve can güvenliklerinin sağlandığı öğrenildi.

Müdahale ve inceleme:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya ulaşarak karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

Saldırının ne zaman ve hangi yöntemle gerçekleştirildiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Karaya oturan gemi kıyıya oldukça yakın bir konumda havadan görüntülendi ve bu görüntüler incelemeye dahil ediliyor.

RUSYA’DA SALDIRIYA UĞRAYAN KARGO GEMİSİ ŞİLE’DE KARAYA OTURDU

RUSYA’DA SALDIRIYA UĞRAYAN KARGO GEMİSİ ŞİLE’DE KARAYA OTURDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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