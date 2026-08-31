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TAG otoyolunda devrilen çekici sürücüyü sıkıştırdı, yaralı kurtarıldı

Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan 47 PG 433 plakalı çekicinin devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Ş. araçta sıkıştı, itfaiye kurtardı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

TAG otoyolunda devrilen çekici sürücüyü sıkıştırdı, yaralı kurtarıldı

olayın detayları:

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü yakınlarında, Bahçe-Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ş. yönetimindeki 47 PG 433 plakalı çekici, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halindeki 73 SB 361 plakalı dorseye çarptıktan sonra devrildi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çekici içerisinde sıkışan sürücü için bölgeye sağlık, güvenlik ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve kazayla ilgili diğer ayrıntılar yapılacak çalışmanın ardından netlik kazanacak.

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Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda tır devrildi: 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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