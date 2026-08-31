TAG otoyolunda devrilen çekici sürücüyü sıkıştırdı, yaralı kurtarıldı

olayın detayları:

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü yakınlarında, Bahçe-Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ş. yönetimindeki 47 PG 433 plakalı çekici, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halindeki 73 SB 361 plakalı dorseye çarptıktan sonra devrildi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çekici içerisinde sıkışan sürücü için bölgeye sağlık, güvenlik ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve kazayla ilgili diğer ayrıntılar yapılacak çalışmanın ardından netlik kazanacak.

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