İbradı mezarlığındaki anıtsal kestaneler sarmaşığın pençesinde

Antalya'nın İbradı ilçesindeki koruma altındaki tarihi mezarlıkta bulunan ve bazıları bin yılı aşkın yaşta olduğu belirtilen kestane ağaçları, mezarlığı saran zehirli sarmaşıkların etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Sarmaşıkların ağaç gövdelerini zırh gibi kaplaması, özsuyu ile beslenerek ağaçları zayıflatıyor ve ölümüne neden oluyor.

mezarlıktaki ağaçların durumu:

Tarihi İbradı Büyük Mezarlığı; 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı dönemi mezar taşlarını barındırıyor ve alan, anıtsal nitelikte Anadolu kestanesi ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Bölgeden aktarılanlara göre alanda yaklaşık 420 kestane ağacı bulunuyor. Zaman içinde birçok ağacın kuruduğu gözlenirken, yöre büyüklerinin verdiği bilgilere göre bazı ağaçların yaşı bin 300–bin 400 yılı buluyor.

sarmaşık tehdidi ve koruma kısıtı:

Sarmaşıklar, köklerinden koparıldığında dahi yukarıdaki parçalarıyla yaşamaya devam ediyor ve gövdeleri kaplayan bitki ağaçların özsuyunu emerek kurumasına yol açıyor. Daha önce bölgedeki sarmaşıklar ilaçlanmış ve kesilerek yakılmış olsa da, alanın Koruma Kurulu kayıtlarında olması nedeniyle bu tür müdahalelere şu an izin verilmiyor. Yetkililer tarafından alınacak önlem geciktiği takdirde, uzmanların ve yöre halkının uyarılarına göre birkaç yıl içinde çok sayıda kestane ağacı tamamen kaybedilebilir.

kestane hasadı ve ekonomik boyut:

Mezarlıktaki kestaneler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından okula hibe edildi. Okul Aile Birliği tarafından yapılan açık artırmada Mehmet Cebeci ve ekibi ihaleyi 760 bin TL ile kazandıklarını belirtti. Cebeci, "Mezarlıktaki ağaçlardan 2,5 ton civarında kestane hasadı yapmayı bekliyoruz. Kilosu 350 TL’den satılıyor" dedi. Ayrıca İbradı kestanesinin şeker oranının yüksek olması nedeniyle hemen tüketilmesi veya dipfrizde saklanması gerektiğini vurguladı.

acil eylem çağrısı:

Mehmet Cebeci, sarmaşıkların ağaç gövdelerini kaplamaya devam etmesi durumunda "Eğer önlem alınmazsa 5-6 yıl sonra bu mezarlıkta tek kestane ağacı kalmayacak" uyarısında bulundu ve mezarlıktaki kestane ağaçları için bir acil eylem planı talep etti. Koruma statüsü ile müdahale kısıtları arasında kalan alanda, hem kültürel mirasın hem de ekonomik değere sahip kestanelerin korunması için çözüm bekleniyor.

İBRADI'DA KORUMA ALTINDAKİ MEZARLIKTA BULUNAN VE BAZILARI BİN YAŞINDA OLDUĞU BELİRTİLEN KESTANE AĞAÇLARI ZEHİRLİ SARMAŞIKLARIN TEHDİDİ ALTINDA.