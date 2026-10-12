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Yağışlar göletleri canlandırdı: Tahtaköprü, Sapkanlı ve Afrin çayında su arttı

Gaziantep ve Kilis'te etkili yağışlar sonrası Tahtaköprü Barajı Göleti, Sapkanlı Göleti ve Afrin Çayı'nda su seviyeleri belirgin biçimde yükseldi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağışlar göletleri canlandırdı: Tahtaköprü, Sapkanlı ve Afrin çayında su arttı

Yağışlar göletleri canlandırdı: Tahtaköprü, Sapkanlı ve Afrin çayında su arttı

Bölgedeki son yağış dalgası, Gaziantep ve Kilis çevresinde gölet ve akarsu seviyelerinde gözle görülür bir yükselişe yol açtı. Yağışların etkisiyle bazı göletler ile akarsularda su miktarında artış kaydedildi.

gözlemlenen noktalar:

İslahiye sınırlarında yer alan Tahtaköprü Barajı Göleti ile Kilis ilçesindeki Sapkanlı Göleti temel izleme noktaları oldu; her iki gölette de su seviyesinde artış görüldü. Ayrıca Afrin Çayı'nda da son dönemde yükselen su seviyesi dikkat çekti.

bölge su varlığına yansıması:

Yağışların devamı, geniş alanlarda yeniden su birikimine neden oldu ve bölgedeki su kaynaklarının yenilenmesine katkı sağladı. Bu gelişme, göletler ve akarsular aracılığıyla su varlığında belirgin bir canlanma olduğunu ortaya koyuyor.

Uzun vadeli etkileri izlemede gözlem ve ölçümlerin sürdürülmesi önemli olacak; fakat kısa vadede Tahtaköprü, Sapkanlı ve Afrin hattındaki yükseliş, yağışların bölge su kaynaklarına doğrudan yansıdığını gösteriyor.

YAĞIŞLAR GÖLETLERDE SU SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

YAĞIŞLAR GÖLETLERDE SU SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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