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İddianame kabul edildi: gençlik kolları başkanının ölümüyle ilgili üç şüpheli yargılanacak

Giresun'da arabuluculuk yaparken bıçaklanıp yaşamını yitiren Yeniden Refah Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi; üç şüpheli yargılanacak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:05

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İddianame kabul edildi: gençlik kolları başkanının ölümüyle ilgili üç şüpheli yargılanacak

İddianame mahkemeye gönderildi:

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Utku Konak olayına ilişkin olarak Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Başsavcılığın 7 Ağustos 2026 tarihli hazırlık beyanında, 28 Nisan 2026 tarihinde Aksu Mahallesi Elmalı Market önünde çıkan tartışmada arabuluculuk yaparken bıçaklanarak ağır yaralanan 18 yaşındaki Utku Konak’ın 30 Nisan 2026 tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

ikincil saldırgan tanımları ve N.C.T. hakkında talepler:

İddianamede şüpheliler N.C.T., H.T. ve A.T. olarak yer alıyor. Savcılık, N.C.T. hakkında TCK'nın 81/1 maddesi kapsamında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca N.C.T.’nin olayda kullandığı bıçağın kriminal incelemesinde "sustalı" olarak tabir edilen ve 6136 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca yasak nitelikte bir bıçak olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Savcılık, N.C.T.’nin kavganın ardından yasak nitelikteki bıçakla olay yerine geldiğini, Utku Konak’ın kendisine herhangi bir saldırıda bulunmadığı sırada bıçaklamayı gerçekleştirdiğini ve eylemin öldürme kastıyla yapıldığını değerlendirdi. Ayrıca N.C.T. hakkında 6136/15/1-1 kapsamında yasak bıçak taşıma, TCK 125/2 ve 43/2 hükümleri kapsamında Konak’ın arkadaşları B.P. ve A.Y.’ye yönelik hakaret suçlamalarıyla ayrı cezalar talep edildi.

adli tıp bulguları:

İddianameye eklenen Adli Tıp raporunda, Utku Konak’ın vücudunda bir adet kesici-delici alet yarası bulunduğu, bu yaranın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve femoral arter ile venlerde meydana gelen büyük damar hasarı ve dış kanama sonucunda ölümün gerçekleştiği belirtildi. Savcılık, ölümün kesin sebebinin iddianamede N.C.T. tarafından gerçekleştirilen bıçaklama eylemi olduğuna hükmetti.

H.T. ve A.T. hakkında yöneltilen suçlamalar:

H.T. için iddianamede, TCK'nın 81/1 ve 39/2-c maddeleri uyarınca ölümün gerçekleşmesine yardım etmek suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, H.T.’nin olay sonrası bölgeye gelen kişilere tabancayla doğrultarak yardımın önlenmesine neden olduğunu, bunun da Konak’ın hastaneye götürülmesini engellediğini ve ölüm sonucunun gerçekleşmesini kolaylaştırdığını kaydetti. İddianamede H.T.’nin, olay yerinde gelen gruba tabancasını doğrultup "Dağılın lan, vururum sizi. Bu çocuk burada ölecek" şeklinde sözler sarf ettiği ve bu iddianın kamera kayıtları ile tanık beyanlarıyla desteklendiği belirtildi.

Aynı şüpheli hakkında ayrıca birden fazla kişiyle tehdit ve zincirleme silahla tehdit suçlarından (TCK 106/2-c, 106/2-a ve 43/2) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

A.T. hakkında ise birden fazla kişiyle tehdit suçundan (TCK 106/2-c, 53/1 ve 37/1) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede A.T.’nin olay yerine tesadüfen geldiği savunmasına itibar edilmediği, HTS kayıtlarına göre H.T.’nin A.T.’yi aradığı ve A.T.’nin olay yerine çağrıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

deliller ve dava süreci:

İddianamede deliller arasında kamera kayıtları, tanık beyanları, olay yeri inceleme ve kriminal raporları, HTS kayıtları, telefon imajları, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile adli sicil kayıtları gösterildi. Savcılık, kamera görüntülerinde N.C.T. tarafından bıçaklama ve H.T.’nin olay yerine gelen gruba silah doğrultarak tehdit etme eylemlerinin görüldüğünü belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Alperen Mortepe tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sevk maddeleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmaları, hak yoksunluklarının uygulanması ve yargılama giderlerinin şüphelilerden tahsil edilmesi istendi. İddianamede N.C.T.’nin tutuklu olduğu ve tutuklulukta geçen sürenin verilecek cezadan mahsup edilmesinin talep edildiği bildirildi.

Davanın Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi bekleniyor.

UTKU KONAK

UTKU KONAK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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