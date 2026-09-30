nizip'te jandarmanın takibi sonlandı: 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs tutuklandı

Operasyon detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Nizip ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda JASAT ekipleri aktif rol aldı ve takibin ardından şüpheli M.F.G. etkisiz hale getirildi.

Suçlamalar ve arama süresi:

Şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçunu da içeren 4 ayrı suçtan kaydı bulunuyordu ve yaklaşık 5 yıldır aranan şahıs olarak takip ediliyordu. Hakkında verilen toplam ceza, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası şeklinde kayıtlara geçti.

Adli işlem ve tutuklama:

Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca teslim alındı. Yapılan yargılama sonrası M.F.G. tutuklandı ve karar doğrultusunda cezaevine gönderildi. Olay, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik koordineli çalışmaların bir sonucu olarak kayıtlara geçti.

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 16 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.