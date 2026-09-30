Eşme'de yol ayrımında çarpışma: otomobil traktörü arkadan vurdu

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen kaza

Kaza, Eşme-Alaşehir kara yolu Yeleğen beldesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Y. (69) yönetimindeki 64 EB 805 plakalı traktör ile U.K. (47) idaresindeki 43 KN 951 plakalı otomobil çarpıştı. Olay sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında:

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen traktörün sola dönüşe geçtiği sırada arkadan gelen otomobilin traktöre çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpışmanın gelişimi ve araçların konumu net biçimde kaydedildi.

Müdahale ve hasta sevki:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ilk olarak Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan müdahalenin ardından hasta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

UŞAK’IN EŞME İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.