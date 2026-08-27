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Iğdır hudut tugayında komutan değişimi: Şenol göreve başladı

Tuğgeneral Cavit Tütüncü, yeni görevine atanmasının ardından Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığını Tuğgeneral Özkan Şenol’a resmi törenle devretti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır hudut tugayında komutan değişimi: Şenol göreve başladı

Iğdır hudut tugayında komutan değişimi: Şenol göreve başladı

Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı görevini resmî bir devir teslim töreniyle Tuğgeneral Özkan Şenol'a devretti. Tütüncü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Müşavirliği Başkanlığına atanmasının ardından görevini bıraktı; törende Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile il protokolü hazır bulundu.

Tören ayrıntıları:

Tören, birlik ve protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Devir teslim esnasında Tuğgeneral Tütüncü'ye Iğdır'a yaptığı hizmetler için teşekkür edildi ve katkıları vurgulandı. Katılımcılar kısa konuşmalarla iki komutanın görev değişikliğini resmî usullere uygun şekilde tamamladığını belirtti.

Göreve yeni başlayan komutana temenniler:

Görevi devralan Tuğgeneral Özkan Şenol'a yeni görevinde başarılar dilendi. Tören boyunca il protokolü ve askeri yetkililer, tugayın görev ve sorumluluklarına devam etmesinin önemine dikkat çekti ve Şenol'a destek mesajları iletildi.

IĞDIR 5. HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

IĞDIR 5. HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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