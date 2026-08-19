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Iğdır polisi bilişim suçundan aranan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı

Iğdır polisi, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay cezası bulunan M.O.'yu saklandığı adreste yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır polisi bilişim suçundan aranan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı

operasyon ve yakalama:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.O. hakkında yürüttükleri çalışmada şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda M.O. yakalanarak emniyete götürüldü.

adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.O. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi ve aranan hükümlünün yakalanmasıyla dosya adli mercilerin takibine geçti.

IĞDIR’DA 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

IĞDIR’DA 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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