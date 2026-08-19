Iğdır polisi bilişim suçundan aranan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı

operasyon ve yakalama:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.O. hakkında yürüttükleri çalışmada şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda M.O. yakalanarak emniyete götürüldü.
adli süreç ve sonuç:
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.O. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi ve aranan hükümlünün yakalanmasıyla dosya adli mercilerin takibine geçti.
IĞDIR’DA 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
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