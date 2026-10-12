Iğdır'da Millet Bahçesi civarında sıkışma sonucu kaza: iki sürücü hafif yaralandı

Hakveyis Mahallesi'nde trafik kazası:

Iğdır'ın Hakveyis Mahallesi, Millet Bahçesi yakınında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayda 10 AUV 976 ile 06 FUV 75 plakalı araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza gelişimi:

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan araçlardan birinin diğer aracı sıkıştırması sonucu çarpışma yaşandığı öne sürüldü. Ancak kazanın kesin oluş nedeni, yapılacak teknik tespit ve görgü tanığı beyanları ile netleştirilecek.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sağlık ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; her iki sürücü kontrol ve tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Iğdır’da trafik kazası: 2 sürücü yaralandı