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İhbarla ortaya çıktı: Bodrum'da kasap deposunda yaklaşık 400 kilogram bozuk et tespit edildi

Bodrum zabıtası, Gümbet'te kapalı bir kasap deposunda yaptığı kontrolde yaklaşık 400 kilogram bozuk et ele geçirip imha için el koydu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İhbarla ortaya çıktı: Bodrum'da kasap deposunda yaklaşık 400 kilogram bozuk et tespit edildi

İhbarla müdahale: Bodrum'da depo incelemesi yapıldı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen kötü koku ihbarı üzerine Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan bir kasap işletmesinin kapalı deposunda inceleme başlattı. Yapılan kontrolde çevreye yoğun kötü koku yayan etlerin depoda tutulduğu belirlendi.

zabıta müdahalesi:

Depoda gerçekleştirilen tespitlerde, bozulmuş halde olduğu ve halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte bulunduğu bildirilen yaklaşık 400 kilogram et ele geçirildi. İşletme kapalı durumda olduğu için ekipler depo içine yönelerek durumu belgelendirdi.

işlemler ve imha süreci:

Zabıta ekipleri, olayla ilgili gerekli tutanakları düzenleyip mevzuat kapsamında işlem başlattı. El konulan etler, yetkililerin kontrolünde imha edilmek üzere depodan çıkarıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler depo ve çevresinde ek kontroller gerçekleştirdi ve çalışmayı sonlandırdı.

BODRUM&#039;DA KAPALI KASAP DEPOSUNDAN 400 KİLO BOZUK ET ÇIKTI

BODRUM'DA KAPALI KASAP DEPOSUNDAN 400 KİLO BOZUK ET ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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