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Otelde pencereden iddia edilen davranış sonrası Nevşehir'de gözaltı

Nevşehir'de bir otelde pencereden uygunsuz hareket iddiasıyla ihbar edilen, hakkında tebliğ ve arama kararı bulunan kişi polise direnince gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:35

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otelde pencereden iddia edilen davranış sonrası Nevşehir'de gözaltı

Olayın özeti:

Nevşehir'de bir otelde konaklayan bir şahıs, otel penceresinden çevredeki vatandaşlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddiasıyla ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, söz konusu kişinin cadde üzerinde olduğunu tespit etti ve müdahale için harekete geçti.

Polis müdahalesi:

Ekiplerin yaptığı tespitler sonucu şahsın hakkında tebliğ kararı ve arama kararı bulunduğu belirlendi. Polis, şahsı ekip aracına bindirmek için çağrıda bulundu; ancak yapılan uyarılara rağmen kişi bir süre zorluk çıkararak ikna edilmedi. Uyarı ve ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine ekipler, şahsı polise direnince ekip otosuna alarak gözaltına aldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak gerekli tutanaklar tutuldu ve Cumhuriyet savcılığı ile koordinasyon sağlanarak gerekli işlem ve inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

NEVŞEHİR’DE BİR OTELDE KONAKLAYAN VE HAKKINDA TEBLİĞ KARARI BULUNDUĞU BELİRTİLEN ŞAHIS, POLİS...

NEVŞEHİR’DE BİR OTELDE KONAKLAYAN VE HAKKINDA TEBLİĞ KARARI BULUNDUĞU BELİRTİLEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNE ZORLUK ÇIKARINCA GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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