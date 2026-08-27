Çatıdaki jeneratör alev aldı: Gülbahçesi aile sağlığı merkezinde yangın söndürüldü

Çatıdaki jeneratör yangını
Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Gülbahçesi Aile Sağlığı Merkezi çatısında bulunan jeneratör henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
yangının çıkışı ve ihbar:
Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi; olay kısa süreli korkuya neden oldu.
müdahale ve söndürme:
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
ADANA’DA SAĞLIK OCAĞININ ÇATISINDAKİ JENERATÖRDEN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU. YANGIN BÜYÜMEDEN KISA SÜREDE İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
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