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İkinci trimester: seyahat planlarında en mantıklı pencere

Gebelikte seyahat için en uygun dönem genellikle 14-27. haftaları kapsayan ikinci trimesterdir; riskli gebeliklerde seyahat kararı mutlaka hekimle değerlendirilmelidir.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

İkinci trimester: seyahat planlarında en mantıklı pencere

gebelikte seyahat için genel değerlendirme

VM Medical Park Mersin Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplanoğlu, gebelikte seyahat etmenin çoğu anne adayı için doğru planlandığında güvenli olabileceğini belirtiyor. Kaplanoğlu'na göre seyahat için en uygun dönem 14-27. haftaları kapsayan ikinci trimesterdir; bu dönemde bulantı ve yorgunluk azalır, ilerleyen haftalarda görülebilecek hareket kısıtlılığı ve erken doğum riski henüz belirginleşmemiş olur.

İlk 12 haftada uzun seyahatlerden kaçınılması, 28. haftadan sonra ise seyahat öncesi hekime danışılması öneriliyor. Yaz aylarında tatil planları artarken anne adaylarının gebelik haftası, mevcut risk faktörleri ve ulaşım koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapması önem taşıyor.

uçak ve uzun süreli yolculuk önerileri:

Sorunsuz seyreden gebeliklerde uçak yolculuğu genellikle güvenlidir ancak havayolu şirketlerinin uygulamaları farklılık gösterebilir; bu nedenle 28. haftadan sonra uçuş öncesi doktor raporu gerekip gerekmediği kontrol edilmelidir. Uzun uçuşlarda koridor tarafında oturmak, belirli aralıklarla kalkıp yürümek ve ayak bileği-bacak egzersizleri yapmak fayda sağlar.

Ayrıca yeterli su tüketimi, sık aralıklarla hareket etmek ve emniyet kemerinin kalça hizasından ve karın altından geçirilmesi önemlidir. Hekimin önerisiyle uzun uçuşlarda kompresyon çorabı kullanımı dikkate alınmalıdır; bunun nedeni gebelikte pıhtılaşma eğiliminin artmasıdır.

kara yolu, deniz ve sıcak hava önerileri:

Kara yolunda uzun süre hareketsiz kalmanın dolaşımı etkileyebileceği unutulmamalıdır. Kaplanoğlu, anne adaylarının 1,5-2 saatte bir mola verip birkaç dakika yürümelerini ve bacaklarını hareket ettirmelerini öneriyor. Emniyet kemerinin doğru takılması, yeterli uyku ve mümkünse yolculuğun daha serin saatlerde yapılması da faydalıdır.

Deniz ve havuz için yüzmenin gebelikte genellikle sakıncası yoktur; hafif tempolu yüzme sırt ağrılarını ve ödemi azaltabilir. Ancak suyun kalitesinin belirsiz olduğu, durgun veya kirli alanlardan kaçınılmalı, halka açık havuzların hijyen koşullarına dikkat edilmeli ve vajinal bölgenin uzun süre nemli kalmasının önüne geçilmelidir.

Sıcak havalarda vücudun ısı düzenlemesi değişebileceğinden direkt güneş altında uzun süre kalınmamalı, bol ve hafif kıyafetler, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve uygun güneş koruyucular kullanılmalı; serin alanlarda dinlenilmeli ve yeterince sıvı alınmalıdır.

beslenme, riskler ve acil durum belirtileri:

Tatil sırasında beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler gıda kaynaklı enfeksiyon riskini artırabilir. Çiğ veya az pişmiş et, güvenilir olmayan gıdalar ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden kaçınılmalı; yiyeceklerin taze ve hijyenik koşullarda hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Özellikle sıcak havalarda yeterli sıvı tüketimi sağlanmalı, şekerli ve kafeinli içecekler sınırlandırılmalıdır.

Seyahat sırasında ortaya çıkan bazı belirtiler ihmal edilmemelidir. Vajinal kanama veya sıvı gelmesi, şiddetli veya sürekli karın ağrısı ve kasılmalar, şiddetli baş ağrısı, görme değişiklikleri, el-yüz-bacaklarda ani şişlik, bebek hareketlerinde azalma, yüksek ateş, tek bacakta şişlik veya ağrı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi durumlarda gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Genel olarak 36. haftadan sonra uzun mesafeli seyahatlerden kaçınılması önerilir. Erken doğum öyküsü, çoğul gebelik, rahim ağzı yetmezliği veya plasentanın rahim ağzına yakın yerleşimi gibi durumlarda seyahat planı daha erken dönemde hekimle birlikte değerlendirilmelidir. Seyahat edilecek bölgede doğum veya acil durumda sağlık hizmetlerine erişim imkanının olup olmadığı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

VM MEDİCAL PARK MERSİN HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DOÇ. DR. MUSTAFA KAPLANOĞLU...

VM MEDİCAL PARK MERSİN HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DOÇ. DR. MUSTAFA KAPLANOĞLU, GEBELİKTE SEYAHAT İÇİN EN UYGUN DÖNEMİN 14- 27. HAFTALAR ARASINDAKİ İKİNCİ TRİMESTER OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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