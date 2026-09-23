Dolar 48,8317 +0,05%
Euro 55,6575 -0,40%
Bist 13.275,13 +0,58%
Altın Gram 6.780,72 -1,31%
EUR/USD 1,1393 -0,52%
Brent Petrol 97,40 +2,09%
--°

İklim savunması sınırları aşmalı: COP31 iş forumunda Murat Kurum'un çağrısı

COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta iş dünyasına seslendi; iklim yatırımlarını savunma önceliğine alacak somut, ölçülebilir taahhütler istedi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:19

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:21

OKUMA: 4 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İklim savunması sınırları aşmalı: COP31 iş forumunda Murat Kurum'un çağrısı

Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi'ni iş dünyasıyla paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta TOBB ve Bloomberg ortaklığında düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuştu. Bloomberg Genel Merkezi'ndeki programda Kurum, Birleşmiş Milletler'de resmen başlattıklarını belirttiği COP31 Eylem Gündemi'ni küresel iş dünyasıyla detaylı şekilde paylaştı.

Kurum, gündemin enerjiden sanayiye, şehirlerden gıda ve su güvenliğine; Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi perspektifiyle yeşil sanayileşmeye kadar geniş bir uygulama alanı kapsadığını vurguladı. Programın açılışında TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bloomberg kurucusu ve BM Genel Sekreteri’nin İklim Özel Temsilcisi Michael R. Bloomberg de söz aldı.

İklim krizinin ekonomik ve sosyal faturası:

Kurum, son 10 yılda iklim kaynaklı afetlerin küresel ekonomiye maliyetinin 2 trilyon doları aştığını, 2023'te sel, kuraklık ve aşırı sıcakların yol açtığı ekonomik kaybın ise 380 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Konuşmasında ayrıca elektrik erişimi ve temiz pişirme yakıtlarına ilişkin verileri hatırlattı: dünyada 666 milyon insan elektriğe erişemiyor ve 2 milyar insan kirletici pişirme yöntemlerine mahkum.

Sanayi ile deniz ve hava taşımacılığının küresel emisyonların yüzde 30'unu oluşturduğuna değinen Kurum, atık sektörünün insan kaynaklı metanın üçüncü büyük kaynağı olduğunu ve küresel atık hacminin 2050’ye kadar yüzde 70 artmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği’nin bu yıl devreye alacağı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na dikkat çekti.

Savunma harcamalarından iklim yatırımlarına öncelik çağrısı:

Kurum, iklim meselesinin yalnızca ekonomik göstergelerden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Silah harcamalarını artırarak kendimizi güvende hissedeceğimizi sanıyoruz. Oysa en büyük tehdit kapımızda, iklim krizi. Şunu asla unutmayın: Gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra, korumaya çalıştığınız devletlerin de, yaptığınız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak. Devletlerin asıl savunma hattı, sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır. Savunmaya ayrılan her kuruş, bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye'nin iş dünyası ve kamu kurumlarıyla bu deneyimi COP31 sürecine taşıdığını, TOBB liderliğindeki COP31 İş Dünyası Elçiliği ve Forumu aracılığıyla özel sektör katkısının sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.

İş dünyasına 6 öncelik:

Kurum, COP31'in 2035 Küresel Uygulama Hedefleri çerçevesinde iş dünyasının ihtiyaçlarını altı başlıkta özetledi:

Birincisi, öngörülebilirlik: Uzun ömürlü üretim tesisleri ve altyapı yatırımları için açık, istikrarlı ve yatırım ufku boyunca öngörülebilir politika ve kurallar gereklidir.

İkincisi, karbon fiyat sinyali: Uzun vadeli yatırım kararları için fiyat sinyalinin öngörülebilir olması ve pazarlar arası belirsizliği azaltması önemlidir.

Üçüncüsü, yeşil ürüne talep: Düşük karbonlu ürünler için güvenilir bir pazarın oluşması gerekir; kamu alımları, kalite standartları, doğrulanabilir veriler ve uzun vadeli alım anlaşmaları bu talebi güçlendirir.

Dördüncüsü, finansman ve risk azaltma: Özellikle gelişmekte olan pazarlarda yüksek sermaye maliyeti iyi projelerin önündeki en büyük engellerden biridir; kalkınma bankaları, ihracat kredi kuruluşları ve imtiyazlı finansman riskleri azaltabilir.

Beşincisi, bilgi, kapasite ve KOBİ'ler: Küresel tedarik zincirlerinde kritik rol oynayan KOBİ'lerin dönüşüme katılması için teknik yardım, ortak metodolojiler, kapasite geliştirme ve uygulanabilir raporlama gereklidir.

Altıncısı, veri ve doğrulama: Yatırım dünyası için güvenilir, standart, bağımsız ve karşılaştırılabilir veri şarttır; bu bağlamda COP31 bünyesinde OECD ile stratejik iş birliği sürdürülecektir.

Somut taahhüt ve Antalya hedefi:

Kurum, iş dünyasından "somut ve ölçülebilir taahhütler" beklediklerini söyleyerek takvimi, kapsamı ve göstergeleri belirlenmiş taahhütlerin COP31'in güçlü sonuçları arasında yer almasını istedi. Yapılabilirliği çalışılmış, sahibi belli ve finansman ihtiyacı tanımlanmış projelerin yatırımcılarla buluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

New York'taki istişarelerin, finansmana hazır projelerin, yatırım ortaklıklarının ve somut taahhütlerin 12 ve 13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'ne taşınacağı vurgulandı. Kurum, COP31 başarısının yalnızca sözlerle değil, projeye, yatırıma ve sahada ölçülebilir sonuçlara dönüşen uygulamalarla değerlendirileceğini söyledi.

Program kapsamında devam edecek çalışma gruplarına ilişkin olarak elektrikifikasyon, sanayi dekarbonizasyonu, gıda ve su güvenliği, iklim finansmanı, KOBİ'ler, gelişmekte olan ekonomiler, iklim teknolojileri ve yapay zeka gibi alanlarda önerilerin Başkanlığa iletilebileceği belirtildi. Kurum, New York'ta güçlendirilen iş birliğinin Antalya'da somut sonuçlara dönüştürüleceğine inandığını ifade etti.

COP31 ÖZEL SEKTÖR ELÇİSİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE BLOOMBERG&#039;İN ORTAK EV...

COP31 ÖZEL SEKTÖR ELÇİSİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE BLOOMBERG'İN ORTAK EV SAHİPLİĞİNDE COP31 İŞ FORUMU NEW YORK DİYALOĞU PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü
images

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor
images

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor
images

Atakum’da sokak sokak ulaşım dönüşümü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü