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İlçe ziyaretleri için yola çıkan MHP konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta Zuhal Karakoç ve Mansur Metehan'in konvoyu Afşin-Göksun kara yolunda kaza yaptı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; Karakoç da yaralılar arasında.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İlçe ziyaretleri için yola çıkan MHP konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta MHP konvoyunda trafik kazası

Kahramanmaraş'ın Afşin-Göksun kara yolunda, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın bulunduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre konvoy, ilçe ziyaretleri nedeniyle yola çıkmıştı. Kazada yaralananlar arasında milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu bildirildi. Bölgeden gelen ilk müdahaleler sonrası yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmanın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer ilk bulgular üzerinden soruşturmayı sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA MHP&#039;Lİ MİLLETVEKİLİ VE İL BAŞKANININ BULUNDUĞU KONVOYDA MEYDANA GELEN TRAFİK...

KAHRAMANMARAŞ'TA MHP'Lİ MİLLETVEKİLİ VE İL BAŞKANININ BULUNDUĞU KONVOYDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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