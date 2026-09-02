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İliç’te hızla müdahale edilen tarım yangını büyümeden kontrol altına alındı

Erzincan'ın İliç ilçesi Çayyaka köyünde çıkan tarım yangını, itfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İliç’te hızla müdahale edilen tarım yangını büyümeden kontrol altına alındı

İliç’te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çayyaka köyünde bir tarım arazisinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve arazözler, alevlerin çevre tarım alanlarına sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Müdahale ve yerinde takip:

Yangına müdahale eden ekipler, öncelikle yangının sahip olduğu rüzgâr ve yakındaki kuru bitki örtüsüne bağlı yayılma riskini azaltmaya odaklandı. İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi de sahada çalışmaları takip ederek koordinasyona destek verdi.

Zarar tespiti ve soğutma çalışmaları:

İlk belirlemelere göre yangında bazı tarım arazileri zarar gördü. Ekipler, can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirirken, olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İLİÇ’TE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İLİÇ’TE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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