İliç’te hızla müdahale edilen tarım yangını büyümeden kontrol altına alındı

İliç’te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çayyaka köyünde bir tarım arazisinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve arazözler, alevlerin çevre tarım alanlarına sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Müdahale ve yerinde takip:

Yangına müdahale eden ekipler, öncelikle yangının sahip olduğu rüzgâr ve yakındaki kuru bitki örtüsüne bağlı yayılma riskini azaltmaya odaklandı. İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi de sahada çalışmaları takip ederek koordinasyona destek verdi.

Zarar tespiti ve soğutma çalışmaları:

İlk belirlemelere göre yangında bazı tarım arazileri zarar gördü. Ekipler, can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirirken, olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İLİÇ’TE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI