Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve zincirleme etki:

Edinilen bilgiye göre, Barış I. idaresindeki 55 ARM 771 plakalı motosiklet, arkasından gelen Yunus Emre Ö. yönetimindeki 52 EM 199 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 52 EM 199 plakalı motosiklet de önünde seyreden 55 ASA 330 plakalı otomobile arkadan çarptı ve olay zincirleme şekilde gerçekleşti.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulans ekipleri müdahale etti ve her iki sürücü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN VE BİR OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.