Dolar 48,2820 +0,03%
Euro 56,0757 +0,24%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.883,37 +0,86%
EUR/USD 1,1592 -0,01%
Brent Petrol 95,23 +0,61%
--°

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

İlkadım Atatürk Bulvarı'nda iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve zincirleme etki:

Edinilen bilgiye göre, Barış I. idaresindeki 55 ARM 771 plakalı motosiklet, arkasından gelen Yunus Emre Ö. yönetimindeki 52 EM 199 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 52 EM 199 plakalı motosiklet de önünde seyreden 55 ASA 330 plakalı otomobile arkadan çarptı ve olay zincirleme şekilde gerçekleşti.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulans ekipleri müdahale etti ve her iki sürücü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN VE BİR OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN VE BİR OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samanlıkta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi: 4 kişi dumandan etkilendi
images

Alkollü tartışma sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi
images

Altındağ'da Beşikkaya Mahallesi'nde taşlı ve sopalı kavga polis ekiplerini alarm...
images

Manisa'da bir ayda 2 binin üzerinde gözaltı, 913 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samanlıkta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi: 4 kişi dumandan etkilendi

Alkollü tartışma sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Altındağ'da Beşikkaya Mahallesi'nde taşlı ve sopalı kavga polis ekiplerini alarma geçirdi

Manisa'da bir ayda 2 binin üzerinde gözaltı, 913 tutuklama

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı