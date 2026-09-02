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Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangının güvenlik kamerası görüntülerinde, iki çocuğun ellerinde kartonla garaja girdiği anlar yer alıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

Olayın gelişimi:

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında yangın çıktı. Alevler otoparktaki araçlara sıçradı ve yoğun duman tüm binayı sardı.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Tahliye ve sağlık müdahalesi:

Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişi itfaiye tarafından tahliye edildi; olayla bağlantılı olarak 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Görüntülerin içeriği:

Otoparktaki yangının öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda ellerinde karton taşıyan iki çocuğun otoparka girdiği ve kısa süre sonra otoparktan alevlerin yükseldiğinin görüldüğü belirtildi.

Görüntüler, yangının başlamasından önceki anlara dair önemli bir görsel kayıt sunuyor.

Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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