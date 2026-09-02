Gerin: Kayserispor'u yıpratan o fazladan bir dakika ve hakem kararları

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Kayserispor'un planlı oyunu ve savunma direnci skoru korumaya yetmedi; maçın son anlarında gelen gol beraberliği getirdi.

Teknik direktör Atila Gerin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçın akışı ve alınan 1 puanla ilgili değerlendirmeler yaptı. Gerin, takımının mücadele gücünü ve uygulanan planı övdü, ancak son bölümlerde yaşanan süre kullanımı ve hakem kararlarına dikkat çekti.

Gerin'in değerlendirmeleri:

Gerin, takımının karşılaşmaya güvenle geldiğini belirterek, "Karagümrük zor deplasman. Bunları tabii ki biliyoruz. Ciddi oyuncular bünyesine kattılar. Biz gelirken 1-1 deseler kabul etmeyecektim. Öyle bir güven ve planla geldik" dedi. Geçen haftaya atıfta bulunarak ilk yarılardaki performansları ile ikinci yarı düzeltilmesi gereken noktaları kıyasladı ve oyuncularını tebrik etti.

Maçın son bölümlerine ilişkin Gerin'in sözleri maçın nabzını özetledi: "90 dakika savunduk, 5 dakika daha savunduk. Sarı kart çıktı, 30 saniyeyi de savunduk. Sonra 5 saniye falan daha savunduk ama fazladan icat edilen o 1 dakikayı savunamadık. Allah böyle nasip etti, 1 puan alıp gidiyoruz." Bu sözlerle Gerin, uzatma süresi yönetimine yönelik rahatsızlığını açıkça dile getirdi.

Hakem, taraftar ve kulüp içi gerilim:

Gerin, maç sonrası yaşanan olaylara da değinerek taraftarların ve bazı kişilerin oyunculara yönelttiği küfür ve hareketlerden şikâyet etti: "Bizim oyuncularımıza küfür edip hareket yapan arkadaşlar ne yapmak istediler onu da anlamadım. Gelip orada küfür ediyor, hareket yapıyor ve kaçıyor." Saha kenarında gördüğü bir yetkiliye tepki gösterdiğini, ardından kendisine de sert bir yanıt verildiğini aktardı.

Kulüp yöneticileri ve özellikle başkan Süleyman Hurma'ya seslenen Gerin, tecrübesine atıfta bulunarak hakem kararlarıyla ilgili görüş bildirilmesini beklediğini söyledi. Ayrıca penaltı kararlarına dair "penaltılar tartışmalıydı" ifadelerini tekrar ederek, biri kendi lehine olanın da tartışmalı olduğunu ancak diğerinin daha net olduğunu vurguladı.

Hakem Ozan Ergün ve VAR uygulamalarına yönelik eleştirisini de paylaşan Gerin, "Benim top oynadığım yıllarda eskiden aynı bölgenin hakemini vermezlerdi... 4 tane hakem var, VAR var, biri uyarmadı mı ya? Yazık günah. Bırakın oynayalım." diye konuştu ve zaman ölçümüne dair şüphelerini dile getirdi: "Saat; daha işler, daha çalışan bir saat olursa daha iyi olur."

Kadro ve lig sürecine ilişkin umutlu mesajlar da veren Gerin, sezonun uzun bir maraton olduğunu hatırlattı: "38 hafta var arkadaşlar. Çok uzun bir maraton. Çalışacağız, çabalayacağız. İyi bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Yakalayacağız da inşallah. Ben oyuncularıma, kulübüme, şehrime, başkanıma, taraftarıma güveniyorum."

Gerin sözlerini, takımının oyunu uygulama çabasını överek ve alınan 1 puanı değerlendirerek tamamladı: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğimiz bütün planı uygulamaya çalıştılar. Allah’ın izniyle biz bunların hepsini 1 saniye de olsa takviye de yaparız, 10 saniye de olsa o golü atarız. Hiç sıkıntı yok Allah’ın izniyle."

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, son saniyelerde yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından, "90 dakika savunduk, 5 dakika daha savunduk. Sarı kart çıktı, 30 saniyeyi de savunduk. Sonra 5 saniye falan daha savunduk ama fazladan icat edilen o 1 dakikayı savunamadık. Allah böyle nasip etti, 1 puan alıp gidiyoruz" dedi.