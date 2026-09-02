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Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

Yunusemre'de makas attığı iddia edilen 35 BZM 482 plakalı otomobil, park halindeki 5 araca çarpıp devrildi; sürücü camdan çıkarak kaçtı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

Manisa'da devrilen araç ve kaçış

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde ilerleyen ve makas attığı iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Olayda, 35 BZM 482 plakalı araç yolun sağ tarafında bulunan toplam 5 araca ardı ardına çarpıp yan devrildi.

kaza anı ve ilk müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, devrilen araçta sürücünün bulunmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle park halindeki araçlarda önemli hasar meydana geldi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

sürücünün kaçışı ve iddialar:

Vatandaşların ifadelerine göre, kimliği belirsiz sürücü kazanın hemen ardından yan devrilen aracın camından kendi imkânlarıyla çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları sürücünün ayağında alçı bulunduğunu ve alkollü olduğu iddiasını dile getirdi; bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kazada araçları zarar gören sürücüler bölgeye gelerek hasar tespit çalışması için araçlarını fotoğrafladı. Polis ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı ve çevredeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

MANİSA&#039;NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE MAKAS ATARAK İLERLEDİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ 5...

MANİSA'NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE MAKAS ATARAK İLERLEDİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ 5 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA YAN DEVRİLDİ. İDDİAYA GÖRE ALKOLLÜ VE AYAĞINDA ALÇI BULUNAN SÜRÜCÜ, DEVRİLEN ARACIN CAMINDAN ÇIKARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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