Motokuryenin bursa'da otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasında

kaza ve olayın gelişimi:

Olay, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir motokuryenin önüne, ara sokağa dönmek isteyen bir otomobil aniden çıktı. Motokuryenin fren yapmasına rağmen duramayarak otomobile çarpması sonucu motosiklet devrildi.

Çarpmanın etkisiyle motokurye yaralandı; çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ilk müdahale ve sağlık kuruluşuna sevk:

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motokuryeye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haber metninde yaralanmanın boyutu veya tedavi durumu hakkında ek bilgi bulunmuyor.

kazanın kaydı ve soruşturma:

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ara sokaktan aniden çıktığı, motokuryenin ise fren yapmasına rağmen çarpışmadan kaçamadığı görülüyor. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak kamera kayıtları ve çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

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