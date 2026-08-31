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İlkadım’da 61 mahalle başkanına teşekkür belgeleri ve saha çağrısı

İhsan Kurnaz, İlkadım'da AK Parti mahalle başkanlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini takdim etti; teşkilatın fedakârlığı öne çıkarıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım’da 61 mahalle başkanına teşekkür belgeleri ve saha çağrısı

Toplantı ve belgelerin takdimi:

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı, Ihlamur Kafe Restoran’da gerçekleştirildi. Toplantıya, mahalle başkanları ve ilçe yönetimi katıldı; programın odağında teşkilatın saha çalışmaları ve teşekkür belgelerinin takdimi yer aldı.

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle teşkilatlarının AK Parti için hayati önem taşıdığını belirterek, teşkilatın fedakârlık ve gayretine dikkat çekti. Kurnaz, toplantıda "Teşkilatımızın her kademesi, İlkadım için, Samsun için, Türkiye için gayretle çalışıyor" diye konuştu.

Teşekkür belgeleri ve vurgular:

Başkan Kurnaz, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerinin, ilçedeki 61 mahallenin başkanlarına takdim edildiğini açıkladı. Kurnaz, mahalle başkanlarının görev anında sahaya indiğini ve bu özverili çalışmaları için teşekkür ettiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca Kurnaz, "Vatanı için milleti için ülkemiz için emek veren, çaba gösteren herkes, bizim için baş tacıdır" ifadesiyle, teşkilat içindeki dayanışma ve hizmet motivasyonuna vurgu yaptı ve "Göreve çağırıldıklarında da sahada olacaklarına olan inancımız tamdır" diyerek beklentisini dile getirdi.

İlçe yönetiminin perspektifi:

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap da açılış konuşmasında ilçenin konumuna değindi: "İlkadım şehrimizin gözbebeği, Karadeniz’in en fazla nüfusa sahip ilçesidir. Bizler teşkilat olarak bu bilinçle hareket ediyor ve parti çalışmalarımızı yürütüyoruz." Kasap, mahalle teşkilatlarının çalışmalarının parti için taşıdığı stratejik önemi vurguladı.

Toplantı, mahalle başkanlarının sahadaki çalışmaları, öncelikli hizmet alanları ve ilerleyen dönemde sürdürülecek koordinasyon üzerine görüş alışverişi ile sona erdi. İlçe yönetimi, katılımcılara teşekkür ederek saha temposunun ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik adımların süreceğini duyurdu.

SAMSUN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ,

SAMSUN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ,

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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