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Şehzadeler'de parke taşları hedeflenen orana ulaşıyor

Şehzadeler Belediyesi, kent genelindeki parke taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarında hedeflenen 20 bin metrekarenin yüzde 95'ini tamamladı; karo döşemeleri de eş zamanlı sürüyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Şehzadeler'de parke taşları hedeflenen orana ulaşıyor

Şehzadeler genelinde üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri parke taşı döşeme çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaştı. Ekipler, proje kapsamındaki 20 bin metrekarelik hedefin büyük bir kısmını tamamlayarak bölge yollarını ve sokaklarını yeniliyor.

çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalar sadece parke taşı döşemeyle sınırlı kalmıyor. Zamanla deforme olan ve yıpranan kaldırımlar yenileniyor, yayaların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla karo taşı döşemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu düzenlemeler mahallelere daha düzenli ve güvenli bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor.

belediyenin hedefleri ve vatandaş odaklı yaklaşım:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek çalışmaların öncelikli amacının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Başkan Şimşek, ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında üstyapı çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü ve tüm mahallelerde ihtiyaçlara yönelik müdahalelerin devam edeceğini vurguladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kalan işlerin tamamlanmasıyla birlikte hedeflenen 20 bin metrekarelik alana ulaşmak için programlı bir şekilde sahada çalışmaya devam ediyor. Proje tamamlandığında yolların konforu ve yaya güvenliği açısından gözle görülür iyileşme sağlanması bekleniyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ PARKE TAŞI DÖŞEME...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINDA HEDEFLENEN 20 BİN METREKARENİN YÜZDE 95’İNİ TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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