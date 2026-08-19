Manisa'nın gençlik ve spor vizyonu için yeni adımlar masaya yatırıldı

Valilikte kritik değerlendirme toplantısı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 66. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile valilik makamında bir araya geldi. Toplantıda, şehir genelinde süren ve planlanan yatırım hamleleri ile gençlik ve spor alanındaki öncelikler ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları:

Delegasyon, özellikle spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlere dönük sosyal-kültürel imkânların artırılmasına yönelik projeleri gündeme taşıdı. Mevcut tesislerin güçlendirilmesi, yeni tesis planlaması ile gençlerin sportif faaliyetlere erişiminin kolaylaştırılmasına dair ihtiyaçlar tartışıldı. Ayrıca kamu hizmetlerinin etkinliği ve farklı alanlarda yürütülen yatırımların eşgüdümü üzerinde duruldu.

Geleceğe yönelik adımlar:

Toplantıda Manisa'nın potansiyelini daha ileri taşıyacak proje fikirleri değerlendirildi. Vali Özkan, toplantıda emeği geçenlere ve gençlik yatırımlarına katkı sunan Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ederek, şehrin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmaların süreceğini vurguladı.

Görüşmede öne çıkan yaklaşım, sadece fizikî altyapı yatırımlarını genişletmek değil; aynı zamanda gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak programların da planlanması oldu. Yerel aktörler ve merkezi idare arasındaki koordinasyonla, projelerin uygulama süreçlerinin hızlandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Toplantı sonucunda öncelikli yatırım alanları ve izlenecek yol haritası hakkında mutabakat sağlanması hedeflenirken, Manisa'da gençlere yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması öncelikler arasında kaldı.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI VE AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET KASAPOĞLU, AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR VE AK PARTİ MANİSA İL BAŞKANI SÜLEYMAN TURGUT İLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE MANİSA’DA DEVAM EDEN VE PLANLANAN YATIRIMLARIN YANI SIRA GENÇLİK VE SPOR ALANINDAKİ PROJELER ELE ALINDI.